"الحل يقترب".. مجلس الوزراء يناقش أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني صباح صبحي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء الاتحادي سيناقش خلال جلسته الاعتيادية أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الحل بات قريباً بعد سلسلة من اللقاءات بين بغداد وأربيل.

وقال صبحي، لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة الرواتب والنفط في إقليم كوردستان ستحل بالقريب العاجل، خصوصاً بعد سلسلة الحوارات واللقاءات بين المسؤولين في الحكومة الاتحادية والإقليم".

وبين صبحي أن "الأزمة قائمة منذ تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية، ونأمل من الحكومة الاتحادية حلها وفق الطرق القانونية والدستورية المنصوص عليها في المادتين 11 و12، بما يضمن إطلاق رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان".

وكان وفد من حكومة إقليم كوردستان قد وصل إلى بغداد، يوم أمس الاثنين، للمرة الثانية خلال أسبوعين، في إطار جهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق مع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الوفد نقل رد الإقليم على المقترحات التي قدمتها الحكومة الاتحادية مؤخراً، تمهيدًا لبدء النقاش حولها، وسط ترجيحات بالتصويت على الصيغة النهائية للاتفاق خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.