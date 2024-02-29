الحلبوسي يؤكد للسوداني ضرورة حسم رئاسة البرلمان وفق "الاستحقاقات والتوافقات"

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي.

وبحسب بيان صدر عن مكتب السوداني، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية دعم الحكومة في إتمام برنامجها التنفيذي، ومحاور أولوياتها الأساسية التي تعد خارطة طريق لإصلاح شامل في العراق على مستوى القطاعات الحيوية المهمة.

وبين البيان، أن اللقاء شهد أيضاً التأكيد على أهمية الإسراع في حسم الاستحقاقات الدستورية وبمقدمتها انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.

ونقل البيان، عن السوداني تأكيده أنّ التنسيق المتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيوفر لمؤسسات الدولة المقومات والأرضية التي تمكنها من تنفيذ مشاريع تلبي حاجات المواطنين.

من جانبه، أكد الحلبوسي، وفق البيان، ضرورة حسم رئاسة مجلس النواب وفق الاستحقاقات الانتخابية والتوافقات السياسية التي تشكل بموجبها ائتلاف إدارة الدولة، من أجل تمكين هذه المؤسسة التشريعية من استكمال مهامّها في التشريع والمراقبة، والقيام بواجباتها الوطنية تجاه البلد.

في السياق، استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اليوم الخميس، وفد حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، رفقة محمد علي تميم وخالد بتال وعلي حميد واحمد الجابري بحضور رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر.

وبحث الطرفان المقترحات القانونية لانتخاب رئيس مجلس نواب جديد وفق الاستحقاقات المتفق عليها بين الاحزاب السياسية.