الحلبوسي يؤكد دعم البرلمان خطوات البنك المركزي لمعالجة سعر الصرف

شفق نيوز / أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، يوم الأحد، دعم المجلس النيابي، لخطوات البنك المركزي العراقي، في معالجة ارتفاع سعر صرف الدولار، مقابل الدينار.

جاء ذلك، خلال استقبال الحلبوسي، لمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، في مكتبه ببغداد، وبحضور رؤساء ونواب رؤساء لجنتي المالية والاقتصاد النيابيتين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستمع الحلبوسي، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل عن الإجراءات التي انتهجها البنك المركزي في تنظيم القطاع الاقتصادي ذي الصلة بتداول العملة الأجنبية، سواء البيع النقدي أو تمويل التجارة الخارجية.

وأكد أن "مجلس النواب يدعم البنك المركزي العراقي في خطواته لمعالجة ارتفاع سعر صرف الدولار، مع التأكيد على ضرورة وضع الحلول التنظيمية التي تعالج الظواهر غير المنظمة في النشاط الاقتصادي عموماً".

ودعا رئيس مجلس النواب، بحسب البيان، إلى "تفهم التحديات التي تواجه السلطة النقدية"، مشدداً على ضرورة إسناد إجراءاتها من الجهات المعنية في الدولة.

من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي، للحلبوسي، ما اتخذه البنك المركزي من خطوات وما سيتخذه لتخطي هذه المشكلة الوقتية، والتي سيتم تجاوزها حال ترسيخ الأسس التي تم بناؤها لمعالجتها.