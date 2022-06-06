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الحلبوسي يؤكد حرص العراق على تمتين علاقاته مع الأردن ومصر

Category: سیاسة

Date: 2022-06-06T13:53:01+0000
الحلبوسي يؤكد حرص العراق على تمتين علاقاته مع الأردن ومصر

شفق نيوز / أكد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، حرص العراق على تمتين علاقاته مع الأردن ومصر، لمواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك، خلال استقبال الحلبوسي، لوزيري خارجية مصر سامح شكري، وخارجية الأردن أيمن الصفدي، بحضور وزيرِ الخارجية فؤاد حسين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث اللقاء، وفقاً للبيان، تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتأكيد استمرارية التنسيق والتشاور في إطار آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، لمواجهة التحديات الراهنة.

وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، حرصَ العراق على "تمتين علاقاته مع البلدين، وتطوير آليات التعاون في المجالات كافة، فضلاً عن تنسيق المواقف في المحافل الدولية بما يخدم شعوب الدول الشقيقة الثلاث".

وبحسب البيان، نقل الوزير المصري، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نقل الوزيرُ الأردني تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، إلى الحلبوسي، فيما حمَّل الرئيسُ الوزيرين تحياته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبها، أكد الوزيران، موقفَ قيادتهما وحرص بلديهما على "تطوير التعاون المشترك في جميع المجالات، ودعم أمن واستقرار العراق، والعمل على تعزيز موقفه واستعادة مكانته في المنطقة والعالم، فضلاً عن تكوين رؤية موحَّدة لمواجهة التحديات".

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