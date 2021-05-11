الحلبوسي يؤكد انفتاح العراق على محيطه العربي لتعزيز التعاون

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، على انفتاح العراق نحو محيطه العربي لتعزيز التعاون في المجالات كافة.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبه ببغداد، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له، وبحثا تمتين العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأكد الحلبوسي، بحسب البيان، على تبني العراق سياسة الانفتاح مع عمقه العربي، وتعزيز التعاون على الأصعدة كافة، متطلعاً إلى تطور العلاقات بين البلدين، وتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بما ينعكس إيجاباً على الشعبين.

من جانبه، أكد الأمير خالد بن سلمان أن بلاده تدعم العراق حكومةً وشعباً لتحقيق استقراره الذي ينعكس على استقرار المنطقة.

ووصل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له، اليوم إلى العاصمة بغداد، للقاء كبار المسؤولين العراقيين وبحث الملفات المشتركة بين البلدين، والتقى برئيس الجمهورية برهم صالح، ليلتقي بعده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.