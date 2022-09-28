الحلبوسي يوجه لجان البرلمان باستضافة جميع الوزراء: بعضهم "مسيئون" يخالفون الدستور والقانون

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، لجان مجلس النواب باستضافة جميع وزراء حكومة تصريف الأعمال، متهماً بعضهم بمخالفة الدستور والقانون.

وقال الحلبوسي بحسب ما نشره مكتبه الاعلامي وورد لوكالة شفق نيوز، "أطلب من اللجان النيابية المباشرة بعملها لاستضافة جميع وزراء حكومة تصريف الأعمال كلا في لجنته لأن بعض الوزرات خالفت في بعض التصرفات القانونَ والدستورَ وكلَّ القوانين المالية والإدارية بسبب توقف مجلس النواب ونحن جميعا نتحمل المسؤولية لأن غياب رقابة المجلس استغلها البعض في الإساءة".

واستأنف اليوم الأربعاء، مجلس النواب أعماله بعد توقف لعدة اشهر بسبب اعتصام انصار التيار الصدري في مبناه احتجاجاً على ترشيح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.