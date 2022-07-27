الحلبوسي يوجه بعدم التعرض للمتظاهرين أو حمل السلاح داخل البرلمان

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، يوم الاربعاء، بعدم التعرض للمتظاهرين أو حمل السلاح داخل البرلمان من قبل القوات الامنية.

ودعا الحلبوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر، موجهاً في الوقت نفسه قوات حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان.

كما أوعز للأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين، وتواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان للحالات الطارئة.

ونطلقت عصر اليوم تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للتعبير عن رفضهم لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدها توجه المتظاهرون بعد تجمعهم الى عبور جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء، وقاموا بإسقاط الكتل الكونكريتية التي تحصن أسوار الخضراء ليتمكنوا من اقتحامها.