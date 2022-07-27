سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحلبوسي يوجه بعدم التعرض للمتظاهرين أو حمل السلاح داخل البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-07-27T17:17:44+0000
الحلبوسي يوجه بعدم التعرض للمتظاهرين أو حمل السلاح داخل البرلمان

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، يوم الاربعاء، بعدم التعرض للمتظاهرين أو حمل السلاح داخل البرلمان من قبل القوات الامنية.

ودعا الحلبوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر، موجهاً في الوقت نفسه قوات حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان.

كما أوعز للأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين، وتواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان للحالات الطارئة.

ونطلقت عصر اليوم تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للتعبير عن رفضهم لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدها توجه المتظاهرون بعد تجمعهم الى عبور جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء، وقاموا بإسقاط الكتل الكونكريتية التي تحصن أسوار الخضراء ليتمكنوا من اقتحامها.

related

واشنطن تهنئ الحلبوسي ونائبيه وتدعو للاسراع في تشكيل حكومة عراقية جديدة

Date: 2022-01-10 08:02:10
واشنطن تهنئ الحلبوسي ونائبيه وتدعو للاسراع في تشكيل حكومة عراقية جديدة

رئيس كوردستان يهنئ الحلبوسي ونائبيه: آمل بعملية سياسية جامعة لكل القوى

Date: 2022-01-10 07:15:29
رئيس كوردستان يهنئ الحلبوسي ونائبيه: آمل بعملية سياسية جامعة لكل القوى

انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي لدورة ثانية

Date: 2022-01-09 16:54:37
انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي لدورة ثانية

الحلبوسي بأول تصريح له بعد انتخابه رئيساً للبرلمان: نحتاج الى تصحيح الكثير

Date: 2022-01-09 19:54:20
الحلبوسي بأول تصريح له بعد انتخابه رئيساً للبرلمان: نحتاج الى تصحيح الكثير

مسعود بارزاني: انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديدة بداية مهمة لتعديل مسار العملية السياسية

Date: 2022-01-09 20:59:47
مسعود بارزاني: انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديدة بداية مهمة لتعديل مسار العملية السياسية

البرلمان يصوت مبدئيا على الغاء مجالس المحافظات واعتبار ضحايا التظاهرات "شهداء"

Date: 2019-10-08 14:44:24
البرلمان يصوت مبدئيا على الغاء مجالس المحافظات واعتبار ضحايا التظاهرات "شهداء"

الخلاف على وزير الدفاع يذهب بالحلبوسي والخنجر إلى تركيا وثلاثة أسماء تتصدر السباق

Date: 2022-02-26 21:44:39
الخلاف على وزير الدفاع يذهب بالحلبوسي والخنجر إلى تركيا وثلاثة أسماء تتصدر السباق

البرلمان يلوح بإقالة وزيرين بحكومة الكاظمي "فوراً"

Date: 2021-01-24 17:15:47
البرلمان يلوح بإقالة وزيرين بحكومة الكاظمي "فوراً"