سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الحلبوسي يوجه بتحديد موعد لاستضافة الكاظمي وعلاوي

Category: سیاسة

Date: 2020-10-10T12:01:48+0000
الحلبوسي يوجه بتحديد موعد لاستضافة الكاظمي وعلاوي

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم السبت بتحديد موعد لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي في البرلمان.

وأفاد مرسل وكالة شفق نيوز، بأن الحلبوسي، وجه خلال جلسة البرلمان الخاصة بتمرير المادة المتعلقة بالدوائر الانتخابية، بتحديد موعد لاستضافة الكاظمي وعلاوي في البرلمان.

ويأتي هذا التوجيه لاستيضاح الوضع المالي في البلاد جراء تأخر الحكومة في صرف رواتب موظفي الدولة لشهر أيلول المنصرم.

كما حدد الحلبوسي يوم الاثنين المقبل لاستضافة وزير العمل لاجابة على السؤال الشفهي من النائبة هدى سجاد.

وبشأن موضوع الجلسة، دعا الحلبوسي رؤساء الكتل السياسية إلى عقد إجتماع مع أعضاء اللجنة القانونية للوصول إلى تفاهمات حول الدوائر الانتخابية، فيما عرض على النواب معايير ومقترحات حول شكل الدائرة الانتخابية.

وانعقدت جلسة البرلمان بحضور 209 عضواً بعد تأخر التئامه لأكثر من ساعتين جراء اجتماعات جانبية للكتل السياسية لحسم الخلافات بشأن الدوائر الانتخابية.


related

كورونا يطيح بقانون الموازنة وإكمال الحكومة من جلسة البرلمان المقبلة

Date: 2020-06-01 18:24:04
كورونا يطيح بقانون الموازنة وإكمال الحكومة من جلسة البرلمان المقبلة

بأمر الكاظمي.. قرار منع سفر بحق متهم بارتكاب مجزرة بحق متظاهرين

Date: 2020-09-19 18:44:27
بأمر الكاظمي.. قرار منع سفر بحق متهم بارتكاب مجزرة بحق متظاهرين

منها القراءة الثانية للتعديل الثاني لقانون التقاعد .. البرلمان يعلن جدول اعماله لجلسة الخميس

Date: 2019-12-25 09:14:47
منها القراءة الثانية للتعديل الثاني لقانون التقاعد .. البرلمان يعلن جدول اعماله لجلسة الخميس

العصائب توجه رسالة للكاظمي: سنراقب زيارتك إلى واشنطن بدقة

Date: 2020-06-20 12:59:47
العصائب توجه رسالة للكاظمي: سنراقب زيارتك إلى واشنطن بدقة

حسن الكعبي يعلن الاربعاء المقبل جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

Date: 2020-02-23 12:05:14
حسن الكعبي يعلن الاربعاء المقبل جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

الكاظمي لمسعود بارزاني: إقليم كوردستان جزء أساس ومتكامل من العراق

Date: 2020-09-10 10:10:37
الكاظمي لمسعود بارزاني: إقليم كوردستان جزء أساس ومتكامل من العراق

الكاظمي يفصح عن ذمته المالية للعام 2020

Date: 2020-08-09 09:00:07
الكاظمي يفصح عن ذمته المالية للعام 2020

الكعبي يتحدث عن سابقة ستشهدها جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

Date: 2020-02-26 21:05:13
الكعبي يتحدث عن سابقة ستشهدها جلسة منح الثقة لحكومة علاوي