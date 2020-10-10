الحلبوسي يوجه بتحديد موعد لاستضافة الكاظمي وعلاوي

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم السبت بتحديد موعد لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي في البرلمان.

وأفاد مرسل وكالة شفق نيوز، بأن الحلبوسي، وجه خلال جلسة البرلمان الخاصة بتمرير المادة المتعلقة بالدوائر الانتخابية، بتحديد موعد لاستضافة الكاظمي وعلاوي في البرلمان.

ويأتي هذا التوجيه لاستيضاح الوضع المالي في البلاد جراء تأخر الحكومة في صرف رواتب موظفي الدولة لشهر أيلول المنصرم.

كما حدد الحلبوسي يوم الاثنين المقبل لاستضافة وزير العمل لاجابة على السؤال الشفهي من النائبة هدى سجاد.

وبشأن موضوع الجلسة، دعا الحلبوسي رؤساء الكتل السياسية إلى عقد إجتماع مع أعضاء اللجنة القانونية للوصول إلى تفاهمات حول الدوائر الانتخابية، فيما عرض على النواب معايير ومقترحات حول شكل الدائرة الانتخابية.

وانعقدت جلسة البرلمان بحضور 209 عضواً بعد تأخر التئامه لأكثر من ساعتين جراء اجتماعات جانبية للكتل السياسية لحسم الخلافات بشأن الدوائر الانتخابية.



