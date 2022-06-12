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الحلبوسي يوافق على استقالات نواب الكتلة الصدرية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-12T17:12:19+0000
الحلبوسي يوافق على استقالات نواب الكتلة الصدرية

شفق نيوز/ وافق رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، يوم الأحد، على استقالة نواب الكتلة الصدرية، وذلك بعد وقت قصير من توجيه أصدره الصدر لنوابه بهذا الخصوص.

وقال الصدر في بيان، إن "هذه الخطوة تعتبر تضحية مني لاجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وأمن ووحدته واستقراره.

وكان الصدر الذي يكمل أضلاع مثلث تحالف "إنقاذ الوطن" (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الكتلة الصدرية، والسيادة) قد لوح الخميس الماضي، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب الكامل من العملية السياسية، ما لم تُشكل حكومة "أغلبية وطنية"، كما وجه أعضاء كتلته النيابية، بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.

وبهذا الخصوص قال الخبير القانوني جمال الأسدي، لوكالة شفق نيوز، إن استقالة النواب الصدريين الأمر لا تحتاج الى تصويت النواب على هذه الاستقالات، كما لا يمكن لرئيس البرلمان رفض استقالات نواب الكتلة الصدرية قانونياً.

وبين ان "موافقة مجلس النواب على استقالة النواب فقط تمنحهم حق التقاعد، وهذا يشمل كل نائب تواجد أكثر من سنة في الدورة البرلمانية، وتقديم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم لا يؤثر على عمل مجلس النواب، فهناك بدلاء سوف يصعدون بدلاً عنهم، والبدلاء هم الخاسر الأكبر بعدد الصوت، من أي كتلة كانت".

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