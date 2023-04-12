الحلبوسي ينهي اجازته والبرلمان قد يعقد جلسة الخميس أو السبت

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، إنهاء إجازته التي منحها لنفسه قبل 15 يوماً.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس النواب أنهى إجازته وسيمارس مهامه اعتباراً من يوم السبت 15 نيسان".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد منح نفسه يوم الخميس (30 آذار 2023) إجازة اعتيادية لمدة 15 يوما اعتباراً من 3 نيسان، وتخويل النائب الأول بإدارة جلسات المجلس، وتخويل النائب الأول ونائب رئيس مجلس النواب بمتابعة عمل اللجان النيابية خلال مدة الإجازة.

من جانبه قال النائب المستقل هادي السلامي لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب ستحدد موعدا لاستئناف جلسات البرلمان وعقد جلسة جديدة خلال الـ24 ساعة المقبلة".

واوضح ان "الجلسة ستشهد قراءة عدد من القوانين ومناقشة لقانون الموازنة، ومن المحتمل ان تعقد مساء الخميس او السبت المقبل".