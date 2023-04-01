الحلبوسي ينفي وجود وساطة لإنهاء "الخلاف" مع السوداني: لا صحة لكلام التواصل الاجتماعي

شفق نيوز/ نفى مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مساء اليوم السبت، وجود خلاف بينه وبين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ننفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء".

وأضاف "كما نؤكد عدم وجود أي خلاف شخصي يتطلب الوساطة أو المصالحة".

ومنذ يوم أمس تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض والوسائل الإعلامية خبراً مفاده أن قيادات سياسية تدخلت لعقد جلسة صلح بين رئيسيّ مجلسيّ النواب والوزراء محمد الحلبوسي ومحمد شياع السوداني، بعد خلاف تصاعد بينهما على قانون الموازنة الاتحادية.

يأتي ذلك بالتزامن من منح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إجازة لنفسه لمدة 15 يوماً، وهو ما أثار العديد من التساؤلات عن الإجازة في هذا التوقيت الذي ينتظر فيه النواب استلام مسودة قانون موازنة 2023 لقراءتها والتعديل عليها ومن ثم إقرارها.