الحلبوسي "يلزم" المالية بتثبيت المحاضرين والعقود والأُجراء (وثيقة)

شفق نيوز / أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إلزام وزارة المالية بتثبيت المحاضرين والعقود والاجراء اليوميين وإلغاء اعمام سابق للوزارة "يخالف" قانون الأمن الغذائي.

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في رده على وثيقة رفعها النائب عن كتلته مزاحم الخياط بشأن استبعاد وزارة المالية موضوع التثبيت بعد عام 2019 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز إنه "يُلزم وزارة المالية بتطبيق الفقرة ٣ من الجدول (أ) من قانون الأمن الغذائي والخاصة بتثبيت جميع العقود والمحاضرين والاجراء اليوميين بعد ٢\١٠\٢٠١٩ والغاء اعمام وزارة المالية المرقم ٢٦٣٧٧ في ٢٣\٨\٢٠٢٢ الذي نص على استبعادهم من التثبيت".

وكان النائب عن حزب تقدم، مزاحم الخياط أعرب في وثيقة رفعها الى رئيس مجلس النواب عن "استغرابه من اعمام وزارة المالية لاستبعاد المتعاقدين من بعض الوزارات من بينها التعليم العالي والبحث العلمي"، فيما دعا رئيس البرلمان الى "التدخل ومفاتحة رئيس مجلس الوزراء للإيعاز الى وزارة المالية بإلغاء هذا الاعمام".

وكانت وزارة المالية أعلنت، في 6 أيلول 2022، ايقاف تعيينات العقود والمحاضرين كافة على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد صدور قرارين في 2 / 10/ 2019، فيما نقلت وثيقة عن مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الوزارة أسعد غني جهاد توضيحه أن "بخلاف ذلك ستتحمل الجامعات التبعات القانونية والادارية والمالية".