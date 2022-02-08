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الحلبوسي يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى

Category: سیاسة

Date: 2022-02-08T10:07:36+0000
الحلبوسي يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى

شفق نيوز/ قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم الثلاثاء إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد الاخفاق من عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

وقاطعت أغلب الكتل النيابية الجلسة التي كان من المقرر عقدها يوم الاثنين الماضي لانتخاب رئيس جديد للعراق.

وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها عقد اجتماعاً للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية".

ونوهت الرئاسة في بيانها إلى أنه "استناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، تقرَّر خلال الاجتماع: فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة (3) أيام".

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