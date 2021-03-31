سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحلبوسي يغادر قاعة انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني

Category: سیاسة

Date: 2021-03-31T12:39:59+0000
الحلبوسي يغادر قاعة انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، يوم الأربعاء، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي غادر قاعة المجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النصاب القانوني لجلسة اليوم لم يكتمل لغاية الآن حيث لا يتجاوز عدد النواب الموجودين في قاعة الجلسة 150 نائباً، مما دفع رئيس المجلس محمد الحلبوسي إلى مغادرة القاعة، من دون أن يوضح ما إذا كانت مغادرة الحلبوسي احتجاجاً على عدم اكتمال النصاب أم لدعوة النواب إلى دخول القاعة أم لسبب آخر.

وكان مصدر برلماني، قد كشف في وقت سابق اليوم، لوكالة شفق نيوز، إن مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2021 تم توزيعها على النواب، ورئاسة البرلمان قامت بإعادة قراءة اسماء النواب لتسجيل الحضور والغياب والتأكد من وجود النصاب القانوني لبدء الجلسة والتصويت على الموازنة وقرار حل البرلمان.

واضاف لغاية الآن وبعد توزيع مسودة الموازنة على النواب، ما تزال هناك خلافات حول بعض الفقرات، مشيرا الى ان هناك كتل ونواب يعتزمون مقاطعة الجلسة منها ائتلاف دولة القانون وكتلة النهج الوطني ونواب من كتل سياسية مختلفة.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن تحديد موعد جلسة التصويت على مشروع قانون موازنة 2021، وحل مجلس النواب، في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء.

related

مقررات جلسة مجلس النواب.. هذه تفاصيلها

Date: 2019-05-23 17:45:58
مقررات جلسة مجلس النواب.. هذه تفاصيلها

تعرف على مقررات اجتماع الحلبوسي مع رؤساء الكتل النيابية

Date: 2019-09-14 14:40:51
تعرف على مقررات اجتماع الحلبوسي مع رؤساء الكتل النيابية

الحلبوسي يقرر رفع جلسة البرلمان الى الاثنين

Date: 2019-12-18 21:56:52
الحلبوسي يقرر رفع جلسة البرلمان الى الاثنين

الحلبوسي يعلن نهاية الفصل التشريعي الثاني للبرلمان ويوجه دعوة للنواب

Date: 2019-08-04 11:07:13
الحلبوسي يعلن نهاية الفصل التشريعي الثاني للبرلمان ويوجه دعوة للنواب

شهدت فوضى.. نائب يكشف تفاصيل لقاء الحلبوسي مع ممثلي المتظاهرين

Date: 2019-10-05 13:42:04
شهدت فوضى.. نائب يكشف تفاصيل لقاء الحلبوسي مع ممثلي المتظاهرين

الحلبوسي: النية صادقة في البرلمان لوضع حلول لكل الخلافات بين بغداد وأربيل

Date: 2019-07-16 18:50:22
الحلبوسي: النية صادقة في البرلمان لوضع حلول لكل الخلافات بين بغداد وأربيل

بعد تأخر انعقادها ساعة.. الحلبوسي يفتتح جلسة مجلس النواب

Date: 2019-11-14 14:13:57
بعد تأخر انعقادها ساعة.. الحلبوسي يفتتح جلسة مجلس النواب

الحلبوسي: جلسات مجلس النواب ستبقى مستمرة لحين اجراء الإصلاحات

Date: 2019-10-28 14:19:48
الحلبوسي: جلسات مجلس النواب ستبقى مستمرة لحين اجراء الإصلاحات