الحلبوسي يغادر قاعة انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، يوم الأربعاء، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي غادر قاعة المجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النصاب القانوني لجلسة اليوم لم يكتمل لغاية الآن حيث لا يتجاوز عدد النواب الموجودين في قاعة الجلسة 150 نائباً، مما دفع رئيس المجلس محمد الحلبوسي إلى مغادرة القاعة، من دون أن يوضح ما إذا كانت مغادرة الحلبوسي احتجاجاً على عدم اكتمال النصاب أم لدعوة النواب إلى دخول القاعة أم لسبب آخر.

وكان مصدر برلماني، قد كشف في وقت سابق اليوم، لوكالة شفق نيوز، إن مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2021 تم توزيعها على النواب، ورئاسة البرلمان قامت بإعادة قراءة اسماء النواب لتسجيل الحضور والغياب والتأكد من وجود النصاب القانوني لبدء الجلسة والتصويت على الموازنة وقرار حل البرلمان.

واضاف لغاية الآن وبعد توزيع مسودة الموازنة على النواب، ما تزال هناك خلافات حول بعض الفقرات، مشيرا الى ان هناك كتل ونواب يعتزمون مقاطعة الجلسة منها ائتلاف دولة القانون وكتلة النهج الوطني ونواب من كتل سياسية مختلفة.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن تحديد موعد جلسة التصويت على مشروع قانون موازنة 2021، وحل مجلس النواب، في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء.