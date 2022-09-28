الحلبوسي يعين كوردياً أميناً عاماً لمجلس النواب

شفق نيوز/ عيّن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، أمنياً عاماً جديداً لمجلس النواب.

وجاء في كتاب رسمي موقع من قبل الحلبوسي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، "استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا ولمقتضيــات مصلحة العمـل تقرر تعيين صـفوان بشـيـر يـونـس سـيـف الـدين الحاصـل عـلى شهادة البكالوريوس في القـانون بموجـب الوثيقـة الدراسية الصـادرة مـن قبـل كليـة الحـدباء الجامعة بمنصب أميــن عـام مجلـس النـواب وكالـة وبدرجـة وزيـــر ويتمتـع بكافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لهــذا المنصب".

وصفوان بشير سيف الدين كوردي من محافظة نينوى، ومقرب من الحزب الديمقراطي الكوردستاني.