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الحلبوسي يعول على رجال الدين والعشائر لإطفاء الفتنة

Category: سیاسة

Date: 2022-08-29T18:07:07+0000
الحلبوسي يعول على رجال الدين والعشائر لإطفاء الفتنة

شفق نيوز / حث رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مساء الاثنين، العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية، على التدخل لإطفاء نار الفتنة.

وقال الحلبوسي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو تركه يتصاعد، دون تدخلٍ من العقلاء والمؤثرين من زعامات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية، تدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس، وتحذر من الفوضى وإراقة دماء العراقيين الأبرياء عبر استخدام السلاح من أي طرف".

ودعا رئيس البرلمان، جميع الأطراف إلى "إطفاء نار الفتنة، والتوصل إلى تفاهمات؛ لحفظ وصون سيادة الوطن واستقراره، وحمايته من الانزلاق إلى تصادم يخسر فيه الجميع".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري ومبان لمؤسسات حكومية عدة، وإعلان النفير العام.

وحتى الآن، سقط ثلاثة متظاهرين ضحية، فيما أصيب أكثر من 50 آخرين بينهم عناصر من قوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء، خلال محاولات مكافحة الشغب فض احتجاجات الصدريين في القصر الحكومي.

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