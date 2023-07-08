الحلبوسي يعلن موقفه من التغييرات التي تجريها الحكومة للقيادات الأمنية والإدارية

شفق نيوز/ أعرب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عن دعمه الكامل للتغييرات التي تجريها الحكومة الاتحادية للقيادات الأمنية والإدارية.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قد شرع في سلسلة من التغييرات في المناصب الأمنية والعسكرية اضافة الى المسؤولين المحليين حيث شملت تلك التغييرات الأنبار اذ اعتبرها مراقبون للوضع السياسي استهدافا لنفوذ الحلبوسي الذي ينحدر من تلك المحافظة التي تقع غربي العراق وذات الغالبية السنية.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني اليوم الأحد، ان الأخير استقبل الحلبوسي، وشهد اللقاء البحث في سير تنفيذ البرنامج الحكومي، والعمل على أولوياته التي تلبي متطلبات وتطلعات المواطنين، على مختلف الصعد الخدمية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء التباحث في جملة من القضايا والملفات على المستوى الوطني، والتدارس في الجهود التي تبذلها القوى السياسية واللجان البرلمانية لمواكبة سير عمل الجهاز التنفيذي، وأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل استكمال الجوانب التشريعية والرقابية، بما يعزز عمل الحكومة ويدعمها في تنفيذ برامجها.

من جانبه، أكد الحلبوسي دعمه الكامل للتغييرات التي تجريها الحكومة للقيادات الأمنية والإدارية والتي تندرج ضمن إطار رؤية الحكومة في الإصلاح الإداري الشامل، فضلاً عن دعمه خطوات الحكومة في مكافحة الفساد التي وضعتها على رأس أولويات البرنامج الحكومي، وفقا للبيان.