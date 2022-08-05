الحلبوسي يعلن تأييده لإجراء انتخابات مبكرة

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الجمعة، تأييده لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى المضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.

ويأتي موقف الحلبوسي عقب أداء مئات الآلاف من أنصار التيار الصدري صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات وسط العاصمة بغداد معلنين تضامنهم مع زعيمهم في دعوته لحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الحلبوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب ممثل الشعب، وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة التي دعا إليها سماحة السيد مقتدى الصدر".

وأردف بالقول "نؤيد المضي بانتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها، للشروع مجدداً بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب، في خطاب متلفز أول أمس الأربعاء، بحل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة التي قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.