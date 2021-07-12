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الحلبوسي يعلن تخصيص جلسة الثلاثاء لبحث "وضع حد للفشل في حماية أرواح العراقيين"

Category: سیاسة

Date: 2021-07-12T21:23:05+0000
الحلبوسي يعلن تخصيص جلسة الثلاثاء لبحث "وضع حد للفشل في حماية أرواح العراقيين"

شفق نيوز/ أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تخصيص جلسة يوم الثلاثاء، لنقاش فاجعة مستشفى الحسين في محافظة ذي قار.

وقال الحلبوسي في تغريدة، "فاجعة مستشفى الحسين دليل واضح على (الفشل) في حماية أرواح العراقيين، وقد آن الأوان لوضع حدٍّ لهذا الفشل الكارثي، والبرلمان سيحول جلسة اليوم لتدارس الخيارات بخصوص ما جرى".

ولقي 45 شخصاً مصرعهم نتيجة الحريق الهائل الذي التهم مركزا لعزل مصابي فيروس كورونا بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار يوم الاثنين.

وعادة، تحتوي مراكز عزل مصابي فيروس كورونا على الكثير من اسطوانات الاوكسجين التي تحدث انفجارات هائلة حال وصول النيران إليها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع حادث حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والخاص بمعالجة مرضى فيروس كورونا جراء انفجار أسطوانة اكسجين.

ووفق وزارة الداخلية العراقية فإن الحادث خلف 82 قتيلاً و110 جريحاً، إلا أن مفوضية حقوق الإنسان (رسمية مرتبطة بالبرلمان) قالت إن الحريق خلف 130 قتيلاً.

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