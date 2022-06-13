سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحلبوسي يعلن انطلاق "تفاهمات مختلفة" بعد استقالة الصدريين: الانسداد السياسي لن يستمر

Category: سیاسة

Date: 2022-06-13T09:28:44+0000
الحلبوسي يعلن انطلاق "تفاهمات مختلفة" بعد استقالة الصدريين: الانسداد السياسي لن يستمر

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الإثنين، انطلاق "تفاهمات مختلفة" بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، مشيراً الى أن الانسداد السياسي لن يستمر في المرحلة المقبلة.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الاردني عبد الكريم الدغمي وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "بدلاء نواب الكتلة الصدرية سيكونون من الخاسرين الأعلى أصواتا في الدائرة الانتخابية"، موضحا أن "عضوية أي نائب في البرلمان تنتهي بتقديم الاستقالة".

ولفت الى أن "الانسداد السياسي لن يستمر في المرحلة المقبلة"، مؤكدا بالقول، "سيكون هناك تفاهمات مختلفة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية".

وكان الصدر، قد وجه، في وقت سابق من اليوم، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "انقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه.

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.

related

الإطار "الأكثر عددا": كتل مزدوجة التحالف واسماء دون علم أصحابها (وثائق)

Date: 2022-01-10 15:13:18
الإطار "الأكثر عددا": كتل مزدوجة التحالف واسماء دون علم أصحابها (وثائق)

مسعود بارزاني: انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديدة بداية مهمة لتعديل مسار العملية السياسية

Date: 2022-01-09 20:59:47
مسعود بارزاني: انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديدة بداية مهمة لتعديل مسار العملية السياسية

الحلبوسي يوجه دعوة "عاجلة" للقوى السياسية لحل "أزمة البلاد"

Date: 2020-01-27 18:06:26
الحلبوسي يوجه دعوة "عاجلة" للقوى السياسية لحل "أزمة البلاد"

قوى الإطار التنسيقي تعقد اجتماعاً بمنزل العامري قبيل لقاء حاسم مع الصدر

Date: 2022-03-11 10:45:45
قوى الإطار التنسيقي تعقد اجتماعاً بمنزل العامري قبيل لقاء حاسم مع الصدر

شفق نيوز تنفرد بنشر تفاصيل اجتماع القيادات في الحنانة

Date: 2022-01-31 10:20:08
شفق نيوز تنفرد بنشر تفاصيل اجتماع القيادات في الحنانة

تحالف "إنقاذ وطن" يقدم مقترح مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

Date: 2022-04-24 10:39:59
تحالف "إنقاذ وطن" يقدم مقترح مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

مصدر: أربع قيادات سياسية تقود حراكاً لسحب الثقة عن عبد المهدي

Date: 2019-09-24 16:22:23
مصدر: أربع قيادات سياسية تقود حراكاً لسحب الثقة عن عبد المهدي

اتفاق بين تقدم وعزم بـ"كتلة واحدة" قد ينهي حظوظ الحلبوسي بولاية ثانية

Date: 2021-10-26 13:58:39
اتفاق بين تقدم وعزم بـ"كتلة واحدة" قد ينهي حظوظ الحلبوسي بولاية ثانية