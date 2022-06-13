الحلبوسي يعلن انطلاق "تفاهمات مختلفة" بعد استقالة الصدريين: الانسداد السياسي لن يستمر

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الإثنين، انطلاق "تفاهمات مختلفة" بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، مشيراً الى أن الانسداد السياسي لن يستمر في المرحلة المقبلة.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الاردني عبد الكريم الدغمي وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "بدلاء نواب الكتلة الصدرية سيكونون من الخاسرين الأعلى أصواتا في الدائرة الانتخابية"، موضحا أن "عضوية أي نائب في البرلمان تنتهي بتقديم الاستقالة".

ولفت الى أن "الانسداد السياسي لن يستمر في المرحلة المقبلة"، مؤكدا بالقول، "سيكون هناك تفاهمات مختلفة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية".

وكان الصدر، قد وجه، في وقت سابق من اليوم، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "انقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه.

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.