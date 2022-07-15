الحلبوسي يعلن انتهاء العطلة التشريعية ويدعو للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الجمعة، انتهاء العطلة التشريعية للفصل الأول لمجلس النواب، داعيا للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الحلبوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "مع انتهاء العطلة التشريعية للفصل الأول لمجلس النواب وعطلة عيد الأضحى وبدء الفصل التشريعي الجديد، أدعو الإخوة والأخوات رؤساء القوى السياسية والكتل النيابية إلى تحمُّل المسؤولية وحسم الحوارات؛ للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية، وليتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة، عملاً بأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس في تحديد موعد جلسة الانتخاب، وإكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة المرتقبة".

وكان مجلس النواب العراقي، صوت مساء الاربعاء 8 حزيران المنصرم، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، ليدخل عطلته التشريعية التي تستمر 30 يوماً.