الحلبوسي يعلن استعداد البرلمان لتسهيل مهمة الحكومة بتأمين توفير السيولة المالية

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأحد، استعداد المجلس لتسهيل مهمة الحكومة بما يؤمّن توفير السيولة المالية.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير التقى رئيسَ الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، وعددا من أعضاء الهيئة، لبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد".

وأوضح أن "اللقاء بحث إجراء الانتخابات المبكرة بعد أن استكمل المجلس التصويت على الدوائر المتعددة، وإتمام قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وكذلك ضرورة المضي بإكمال التشريعات اللازمة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها من الركائز الأساسية للنظام السياسي".

كما ناقش اللقاء وفقا للبيان "أزمة الرواتب، واستعداد مجلس النواب لتسهيل مهمة الحكومة بما يؤمّن توفير السيولة المالية، ويسهم في تخطي الأزمة المالية والاقتصادية".

ويعاني العراق حالياً من صعوبة توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً التي تعتمد عليها الموازنة الاتحادية وبنسبة 90%.

ورغم التأكديات المتوالية لوزارة المالية العراقية، بأن الرواتب "مؤمنة بالكامل"، إلا أنها بانتظار تشريع قانون الاقتراض من قبل البرلمان لتتمكن من اطلاق الرواتب التي باتت تتأخر عن موعدها المقرر منذ أشهر.