الحلبوسي يعلق على تغييرات السوداني "الأمنية" ورأيه بخمس شخصيات: 2023 ستحدد أين سأكون

شفق نيوز/ علق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الخميس، على التغييرات في القيادات الأمنية التي قام بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفيما حذر من عدم حلّ مشاكل الفساد، اشار الى توجه لدمج قانوني الانتخابات المحلية والنيابية.

وقال الحلبوسي في مقابلة مع قناة "الرشيد" العراقية، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "التغيرات في القيادات الامنية راعت مبدأ التوازن من قبل رئيس الوزراء"، موضحاً ان "وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الجديد اقدم ضابط في الداخلية وهو "سني".

واوضح ان "انتخابات مجالس المحافظات اعتمدت في المنهاج الوزاري وستجري في تشرين الاول 2023"، مشيراً الى ان "هنالك توجه لدمج قانوني انتخابات النواب والمحافظات".

وقال رئيس مجلس النواب، إن "الحكومة باشرت بخطوات عملية لمكافحة الفساد ورؤيتنا مشتركة"، مضيفاً "اذا لم يحدث اجراء فعلي في 2023 لمكافحة الفساد فلن يكافح ابدا".

وتابع، "سيتم اعتماد التناظرية المكوناتية بتوزيع اللجان مثلما حدث في الدورات السابقة"، مبينا ان "تحقيق التوازن في الوزارات مبدأ عملت عليه منذ رئاستي للبرلمان عام 2018، وان التوازن في دوائر الدولة يجب ان يكون مقروناً بالكفاءة".

وتابع، "لا اعترف بتحالف الانبار الجديد وقد فشل بادارة الملف السياسي منذ 2003 حتى 2017"، موضحا ان "صلاح الدين بلا محافظ منذ فترة طويلة ولا اقصد بالموقع انما بالصفة".

ولفت الى ان "الاتفاق المكوناتي والادارة المشتركة الحل الامثل لوضع كركوك بعد الانتخابات المقبلة"، مبينا ان "القوى السنية متواجدة في مؤسسات الدولة ولها الان قرارها ووضعها".

وقال الحلبوسي "احتاج فترة من الزمن لتقييم المرحلة ومعرفة مدى تحقق الاهداف المرجوة من العملية السياسية، وانه لافائد من العمل السياسي بلا منجز ومضينا بالعملية السياسية يعتمد على التزام الاطراف الاخرى".

وتابع ، "ليس هناك عداوة مع الاطراف السنية بل اختلاف قناعات بشان المنهج السياسي"، موضحا ان "عام 2023 مفترق طرق للنظام السياسي وستحدد فيه ملامح كثيرة".

وقال الحلبوسي إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قائد محنك ومغامر وعمل خطوة جبارة بمغادرته وهو منتصر بالانتخابات". ولفت الى ان "زعيم ائتلاف نوري المالكي قوي الارادة ولا يستسلم بسهولة".

ووصف الحلبوسي، رئيس الاتحادي الوطني الكوردستاني بافل طلباني بأنه "اطيب واسهل مما يعلن عنه".

وقال إن "مشعان الجبوري لا يثبت على موقف ويتجنى على الاخرين وانفعالي".

ورأى ان "احمد الجبوري ابو مازن قبل كان احسن من السابق وكان بسهولة تتفق معاه لكن اليوم لا".