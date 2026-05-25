الحلبوسي يطالب الزيدي بإرسال قانون رواتب موظفي الدولة إلى البرلمان

شفق نيوز- بغداد

طلب رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، الاثنين، من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إرسال مشروع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام إلى البرلمان، بهدف تقليل الفجوة بين الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص.

وقال الحلبوسي، في كتاب رسمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وقرار سلم الرواتب رقم 400 لسنة 2015، لم يشهدا التعديلات اللازمة منذ فترة طويلة، رغم ارتفاع نسبة التضخم المعيشي العام للموظفين.

وأشار إلى أهمية إرسال مشروع القانون أو تعديل القانون الحالي، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ويعزز مبدأ العدالة والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع.

وشهد مجلس النواب العراقي مؤخراً تحركات لتعديل سلم رواتب موظفي الدولة وتقليل التفاوت بين المواطنين في الرواتب.