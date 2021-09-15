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الحلبوسي يصل مصر في زيارة رسمية

Category: سیاسة

Date: 2021-09-15T04:50:26+0000
الحلبوسي يصل مصر في زيارة رسمية

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، يرافقه وفد نيابي، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.

وأفاد مكتب الحلبوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن الزيارة تتضمن لقاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى شيخ الأزهر ورئيس البرلمان العربي وأمين عام جامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يوقع الحلبوسي مع نظيره المصري اتفاقية تعاون وتبادل خبرات بين المجلسين والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وقضايا المنطقة العربية.

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