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الحلبوسي يصل إلى "الحنانة" للقاء الصدر

Category: سیاسة

Date: 2022-01-04T11:23:06+0000
الحلبوسي يصل إلى "الحنانة" للقاء الصدر

شفق نيوز/ وصل رئيس تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي يوم الثلاثاء إلى منطقة "الحنانة" في مدينة النجف محل إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن زيارة الحلبوسي تهدف للاجتماع مع الصدر لاكمال مباحثات تشكيل الكتلة الاكبر والحكومة الاتحادية الجديدة.

ومنذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا - أعلى سلطة قضائية في العراق - على نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2021 شرعت القوى السياسية في البلاد من الشيعة، والكورد، والسنة في مباحثات تشكيل الحكومة الاتحادية عبر لقاءات جمعتها في بغداد والنجف وأربيل.

ويرغب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي احرزت كتلته اعلى المقاعد في الانتخابات الأخيرة بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بينما يرفض الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات بتشكيل حكومة توافق على غرار الحكومات السابقة التي تشكلت بعد العام 2003.

وترفض القوى السياسية الكوردستانية والسنية تأييد موقف أحد القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري، والإطار التنسيقي على حساب الآخر، وتطالب بضرورة الاتفاق بينهما للمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

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