الحلبوسي والسوداني والفياض يصلون الى اربيل

شفق نيوز/ وصل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يرافقه المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين، الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان على رأس وفد نيابي.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي النائب معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً سياسياً وبرلمانياً رفيعاً وصل، صباح اليوم، الى اربيل لغرض الاتفاق على موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة مجلس الوزراء"، مبينا أن "الوفد ضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والمرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والقيادي في الإطار التنسيقي فالح الفياض".

وبحسب النائب الكاظمي، فإن "الوفد سيضع اللمسات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة".

من جانبه، قال مصدر من الحزب الديمقراطي الكوردستاني في اربيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الحلبوسي والوفد سيلتقي بزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وعدد من مسؤولي الإقليم".

وبخصوص الحديث عن جلسة برلمانية قد تعقد يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية، ذكر مصدر سياسي، أن الأمر "غير صحيح"، موضحاً لوكالة شفق نيوز، أن "نتائج اجتماع أربيل هي التي ستحدد موعد الجلسة التي قد تكون يوم الخميس او الاسبوع المقبل".