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التقى رئيس مجلس الشورى.. الحلبوسي يصل طهران في زيارة ليوم واحد

Category: سیاسة

Date: 2022-04-27T05:29:00+0000
التقى رئيس مجلس الشورى.. الحلبوسي يصل طهران في زيارة ليوم واحد

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء، العاصمة الايرانية طهران في زيارة تستمر ليوم واحد.

وابلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الحلبوسي التقى اليوم محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الايراني (مجلس النواب)، فيما سيلتقي في وقت لاحق رئيس الجمهورية، فضلا عن وزير الخارجية و ورئيس مجلس الامن القومي الايراني.

وأشار المصدر أن زيارة الحلبوسي ستستمر ليوم واحد فقط.

وقال النائب عن حزب تقدم أحد اركان تحالف السيادة يوسف فرج السبعاوي لوكالة شفق نيوز، في 27 نيسان الجاري، إن "زيارة الحلبوسي لطهران تأتي تلبية لدعوة قدمتها إيران في وقت سابق حيث سيناقش رئيس مجلس النواب العراقي مع نظيره الايراني الملفات ذات الاهتمام المشترك ولا اعتقد انه سيناقش أي حلول مقترحة".

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