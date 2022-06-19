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الحلبوسي يصدر أمرا ديوانيا ينهي تواجد نواب الكتلة الصدرية في البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-06-19T12:01:29+0000
الحلبوسي يصدر أمرا ديوانيا ينهي تواجد نواب الكتلة الصدرية في البرلمان

شفق نيوز/ وقع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأوامر الديوانية الخاصة باستقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان.

وبحسب عدد من الاوامر الديوانية التي وردت لوكالة شفق نيوز؛ ان الحلبوسي وقع أمرا بانفكاك نائبه الأول حاكم الزاملي اضافة لأكثر من 70 أمرا ديوانيا ينهي علاقة نواب الكتلة الصدرية بالبرلمان.

ووجه الصدر، الأحد (13 حزيران الحالي)، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "إنقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه".

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.

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