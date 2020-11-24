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الحلبوسي يشكل لجنة من ثمانية نواب لإجراء حوارات مع بغداد واربيل

Category: سیاسة

Date: 2020-11-24T11:03:19+0000
الحلبوسي يشكل لجنة من ثمانية نواب لإجراء حوارات مع بغداد واربيل

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بتشكيل لجنة برلمانية يقع على عاتقها اجراء حوارات بين الحكومة الاتحادية، وحكومة اقليم كوردستان بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وبحسب التوجيه الصادر عن الحلبوسي وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منه فإن اللجنة مكلفة باجراء الحوارات مع بغداد واربيل "لإيجاد الحلول المناسبة، وبما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين ابناء الشعب وتضمينها بنصوص قانونية في مسودة قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021".

وتتألف اللجنة من ثمانية اعضاء من المجلس سيقومون بالمهمة المناطة بهم، واسماؤهم كما في الوثيقة الاتية:

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