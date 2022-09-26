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الحلبوسي يسوق "مبرراته" لتقديم الاستقالة: المناصب تكليف وليس تشريف

Category: سیاسة

Date: 2022-09-26T15:08:54+0000
الحلبوسي يسوق "مبرراته" لتقديم الاستقالة: المناصب تكليف وليس تشريف

شفق نيوز/ أوضح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يوم الاثنين، أسباب تقديم استقالته من رئاسة البرلمان.

وقال الحلبوسي في ندوة عقدها ملتقى الرافدين وتابعتها وكالة شفق نيوز؛ "كان يفترض ان جلسة مجلس النواب قبل الزيارة الاربعينية رغم الأحداث التي رافقت المظاهرات، تأجيل الجلسات إلى ما بعد الزيارة للتفاهم".

وأضاف "كان يفترض ان تعقد في 20 أيلول الجاري جلسة مجلس النواب، وطلب رئيس مجلس الوزراء (الكاظمي) تأجيل الجلسة بسبب محاذير أمنية".

وبين الحلبوسي؛ "قدمت استقالتي ولم اتداول بها مع أحد"، لافتا إلى ان "المناصب هي تكليف وليس تشريف ومن تسلم المواقع يجب أن يعرف أهمية المرحلة".

وأشار إلى أن "التوجهات في مجلس النواب اختلفت بنسبة 180 درجة، علينا البدء بمرحلة جديدة و اني امنح الحق لاعضاء البرلمان لإبداء رأيهم بشأن الاستقالة".

ولفت إلى أن "هذه السنة التي مرت هي أصعب سنة بتاريخ حياتي، فيها مشاكل سياسية انعكست على جماهير الأحزاب السياسية".

وأكد أن "خطوة الاستقالة لن تعرقل انعقاد الجلسة، واحترم رأي المجلس ولن أفرض وجودي على أعضاء البرلمان".

وأوضح الحلبوسي؛ "اني لم انقاش احداً في موضوع الاستقالة ويجب ينفتح الجميع من القوى السياسية وما نمر به خطير، الاستثناءات أصبحت هي الأصل في إدارة الدولة".

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