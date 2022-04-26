الحلبوسي يزور طهران

شفق نيوز: يتوجه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، يوك غد الاربعاء، الى العاصمة الايرانية طهران في تحرك جديد لمواجهة الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وأبلغ مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، بأن "الحلبوسي سيتوجه الى الجمهورية الاسلامية الايرانية على راس وفد نيابي بزيارة رسمية".

وأوضح أن "زيارة الحلبوسي لايران لن تخلو من مناقشة الانسداد السياسي في العراق والحلول لانهاءه خلال اجتماعاته مع عدد من المسؤولين الايرانيين".

واليوم الثلاثاء، وصل الحلبوسي برفقة زعيم تحالف "السيادة" خميس الخنجر، الى اربيل واستقبله الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، إنه خلال اللقاء تن تسليط الضوء على الوضع السياسي في العراق، والعقبات والمشاكل التي تواجه العملية السياسية في البلاد.

ويأتي هذا التحرك عقب أعلان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسيأمس عزمه إعادة النظر بمجمل مشاركته في العملية السياسية في العراق "نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون" في البلاد، متوعداً بمحاسبة كل من "أجرم بحق الشعب، وغيّب رجاله وقتل شبابه وهم يطالبون بحقوقهم" في إشارة واضحة إلى مناوئيه من القيادات السنية التي عادت الى المشهد مؤخرا بعد تسوية التهم الموجهة إليها من قبل القضاء.