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الحلبوسي يزور القاهرة

Category: سیاسة

Date: 2021-09-11T04:51:02+0000
الحلبوسي يزور القاهرة

شفق نيوز/ يتوجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء المقبل، إلى القاهرة في زيارة رسميَّة لمجلس النواب المصري بدعوة من الجانب المصري.

وسيلتقي الحلبوسي خلال الزيارة عددا من المسؤولين المصريين وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين ولاسيما بعد الزيارتين الأخيرتين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعراق، وفقاً لصحيفة "الصباح" الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت.

ومن المؤمل أن يوقع الحلبوسي اتفاقية مع مجلس النواب المصري تتضمن تبادل الخبرات وإقامة الدورات التدريبية وتوحيد المواقف إزاء الأحداث المختلفة.

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