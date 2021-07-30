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الحلبوسي يزف من نينوى نبأ يخص رواتب موظفي المحافظة المدخرة

Category: سیاسة

Date: 2021-07-30T10:40:11+0000
الحلبوسي يزف من نينوى نبأ يخص رواتب موظفي المحافظة المدخرة

شفق نيوز / أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الجمعة، إطلاق جميع الرواتب المدخرة لموظفي دوائر محافظة نينوى، الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع جولة يجريها الحلبوسي، منذ يوم الثلاثاء الماضي، في محافظة نينوى، استهلها بلقاء القيادات الأمنية في المحافظة، قبل أن يخوض سلسلة زيارات إلى جامعة الموصل، ونقابة المهندسين، ومجمع المعاهد التقنية، فضلاً عن لقائه عدداً من القيادات السياسية هناك.

وافتتح الحلبوسي في محافظة نينوى، مكتباً لتحالف تقدم الذي يرأسه، وأجرى تجمعاً انتخابياً فيه تمهيداً لخوض انتخابات العاشر من تشرين المقبل.

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