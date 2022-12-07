الحلبوسي يروي تفاصيل "قتال الخضراء" وتشكيل الحكومة: قيادي صدري طلب تأجيل سفري للاردن

شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، تفاصيل القتال الذي اندلع بين "سرايا السلام" والقوات الأمنية داخل المنطقة الخضراء قبل عدّة أشهر.

وقال الحلبوسي في مقابلة مع قناة "الرشيد" العراقية، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "كان داخل المنطقة الخضراء ليلة الاقتتال الذي اندلع بين سرايا السلام والقوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء"، مشيراً الى انه "كان يعمل على التهدئة والوساطة بين الاطراف المتنازعة منذ إعلان نتائج الانتخابات".

وأضاف، ان "البلاد مازالت في حالة عدم استقرار سياسي".

وتابع ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سعى الى اغلبية ولم يؤيد التوافقية اطلاقاً، وهو اراد تحمل مسؤولية حكومة الاغلبية التي يقودها او يتحمل الطرف الاخر مسؤوليتها".

ونبه الى ان "الصدر مقتنع بشكل مطلق ان رصيده الجماهيري والشعبي اهم من المشاركة بالحكومة".

ولفت الحلبوسي الى ان "اطرافاً نجحت في ملف الانتخابات واخرى لم توفق بإدارته".

واشار رئيس مجلس النواب الى ان "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ساهم في دفع ائتلاف ادارة الدولة للامام".

وفيما يتعلق باستقالات النواب الصدريين، قال الحلبوسي، إنه "لم يكن يعلم بها الى حين وصولها"، موضحا ان "رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري اتصل به في ليلة سفره للاردن وطلب تأجيل السفر لأمر مهم".

وتابع ان "مغادرة التيار الصدري للعملية السياسية امر غير سهل".