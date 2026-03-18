الحلبوسي يرفض "حكومة بغداد".. ونائبه يعترض على "حكومة أربيل"

شفق نيوز- بغداد

شدد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي ونائبه فرهاد الأتروشي، يوم الأربعاء، على ضرورة الالتزام بالمصطلحات الدستورية في توصيف الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان، رافضين استخدام تسميات مخالفة.

وأكد الحلبوسي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عدم جواز تعامل حكومة إقليم كوردستان بندية مع الحكومة المركزية الاتحادية، مشيراً إلى أن استخدام مصطلح "حكومة بغداد" في بيان الإقليم أمر مرفوض ولا يمكن قبوله، لوجود تسميات دستورية واضحة تتمثل بالحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومجالس المحافظات، وجميعها تعمل وفق الدستور.

ووجّه الحلبوسي حكومة إقليم كوردستان بضرورة إلزام دوائرها الإعلامية باستخدام المصطلحات الدستورية والقانونية عند التعامل مع الحكومة الاتحادية في بغداد، مؤكداً رفض أي توصيف يخالف ذلك.

في المقابل، دعا نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أمين الأتروشي إلى الالتزام بالمسميات القانونية والدستورية لإقليم كوردستان، منتقداً استخدام بعض المؤسسات الحكومية مصطلح "حكومة أربيل"، لما يحمله من دلالات خاطئة وابتعاد عن المهنية.

وأشار الأتروشي إلى أن إطلاق هذه التسميات يأتي في سياق "الخلافات السياسية"، مؤكداً أن المؤسسات الحكومية يفترض أن تمثل جميع العراقيين، موجهاً الوزارات والجهات الاتحادية إلى الالتزام بالتسميات الدستورية وعدم استخدام مصطلحات مخالفة مثل "شمال العراق"، والابتعاد عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم وحدة البلاد.