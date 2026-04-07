الحلبوسي يدين استهداف إقليم كوردستان وقنصليتيّ الإمارات والكويت: إضعاف للدولة العراقية

أدان الرئيس الأسبق لمجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مساء اليوم الثلاثاء، عمليات القصف التي يتعرض لها إقليم كوردستان والبعثات الدبلوماسية الإماراتية والكويتية، محذراً من أن هذه العمليات تؤدي إلى "إضعاف" الدولة العراقية.

وقال الحلبوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "‏في الوقت الذي نحتاج إلى وحدة النسيج المجتمعي الوطني، نشهد استمرار الاعتداءات المرفوضة والمستنكرة على أبناء شعبنا في إقليم كوردستان ومؤسساته، والتي تقوم بها جماعات خارجة عن القانون".

وأضاف أن "هذه المجاميع المنفلتة نفسها تتجاوز على هيبة الدولة من خلال استهدافها البعثات الدبلوماسية في بغداد وقنصلية الأشقاء الإماراتيين في أربيل، وآخرها التعدي على قنصلية الأشقاء الكويتيين في البصرة بحجج واهية وروايات لا صحة لها، لإيهام الشعب العراقي".

وحذر الحلبوسي من أن هذه الأفعال "ستؤدي إلى إضعاف موقف الدولة العراقية وعلاقاتها مع الأشقاء العرب، لا سيما أنها استمرار للعبث بمقدرات البلد وأمنه وعلاقاته، من خلال استخدامهم الأراضي العراقية لشن اعتداءات مرفوضة على دول الجوار العربي".

‏ودعا الحلبوسي القوى السياسية إلى تغليب مصلحة البلاد العليا، واتخاذ "موقف فاعل لدعم الحكومة ومؤسساتها الأمنية؛ لإيقاف تجاوزات هذه المجاميع، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضدهم، مما يفسح المجال للعراق لممارسة دوره الدبلوماسي دولياً وإقليمياً في جهود التهدئة وتخفيض التوتر الذي تشهده المنطقة بأسرها".

ومساء ليل الثلاثاء اقتحم العشرات القنصلية الكويتية في محافظة البصرة احتجاجاً على تعرض منزل في خور الزبير لقصف بصاروخ انطلق من الأراضي الكويتية، وأدى إلى سقوط خمس ضحايا بينهم طفلة وامرأة.

وتعرضت القنصلية الإماراتية في أربيل إلى استهداف بطائرات مسيرة لثلاث مرات منذ اندلاع الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وكان آخر استهداف في 14 آذار/ مارس الماضي.

في حين يتعرض إقليم كوردستان منذ أكثر من شهر لقصف يومي بطائرات مسيرة وصواريخ من قبل فصائل مسلحة والحرس الثوري الإيراني.