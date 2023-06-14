الحلبوسي يدعو إلى عودة آخر نازح إلى بيته في العراق

شفق نيوز / دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، إلى عودة آخر نازح إلى بيته في البلاد، فيما أشار إلى أن القوات المسلحة بصنوفها كافة، كان لها الدور الفاعل في مواجهة الإرهاب.

وقال الحلبوسي، في كلمة القاها خلال الحفل المركزي السنوي بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الحشد الشعبي، إن "التضحيات التي قدمها أبناء الحشد الشعبي للدفاع عن العراق يشهد لها الجميع".

وأضاف أن "بعد كل هذه التضحيات، يجب إعادة الإستقرار إلى المدن التي تعرضت للإرهاب، من خلال الإعمار وإعادة جميع النازحين لمناطقهم"، مطالباً في الوقت نفسه بـ"تخليد ذكرى شهداء الحشد الشعبي، وإنصاف ذوي الضحايا".

وخلص الحلبوسي، إلى القول: "نحن اليوم أمام مسؤولية الحفاظ على دور الحشد ليضل عنواناً للوحدة الوطنية والتضامن بين المكونات العراقية ضمن نطاق العمل المؤسسي، وتحت أمر القائد العام للقوات المسلحة".