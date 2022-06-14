الحلبوسي يدعو لتحويل مخرجات القمة الثلاثية الى خطوات "عملية وواقعية"

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، الى دعم مخرجات القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية والبدء بـ"خطوات عملية وواقعية" فيها، فيما بيّن رئيس الوزراء الأردني بأن استقرار العراق يعد استقراراً للمنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن "رئيس المجلس محمد الحلبوسي والوفد المرافق له التقى، اليوم الثلاثاء، رئيسَ الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ‏وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي المشترك ثنائياً، وفي إطار آلية التعاون الثلاثي مع مصر".

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، على "أهميةَ دعم مخرجات القمة الثلاثية، والبدء بخطوات عملية وواقعية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية والاستقرار"

من جانبه، عبَّر رئيس الوزراء الأردني عن أن "القمة الثلاثية، الأردنية العراقية المصرية، أسهمت في تعزيز التعاون المشترك"، مؤكداً "دعم بلاده للعراق، وبكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن "استقرار العراق يمثل استقراراً للمنطقة".

وكانت العاصمة الاردنية عمان احتضنت ، في 11 اب 2021، اجتماعاً أردنياً عراقياً مصرياً لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية للملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والتي انعقدت في حزيران الماضي ببغداد، والمتعلقة بالعمل الإنساني وآلية تنفيذها.

وشهدت العاصمة العراقيّة بغداد، في 27 حزيران 2021، أعمال القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية، باستضافة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في القمة الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.