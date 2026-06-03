الحلبوسي يدعو لاستبدال رئيس مجلس الخدمة ونائبه لارتكابهما "إخلالاً جسيماً" (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

دعا رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي، يوم الأربعاء، رئيس الوزراء علي الزيدي، إلى ترشيح بدلاء عن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محي مرتضى، ونائبه أرشد عبد الجبار.

وبحسب وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن هذا القرار جاء لمباشرة الشخصين أعمالهما قبل أدائهما اليمين القانونية أمام مجلس النواب، مما يعد "إخلالاً جسيماً" بواجبات الوظيفة العامة.