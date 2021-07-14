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الحلبوسي يدعو لاجتماع عاجل للرئاسات والقوى السياسية

Category: سیاسة

Date: 2021-07-14T14:19:36+0000
الحلبوسي يدعو لاجتماع عاجل للرئاسات والقوى السياسية

شفق نيوز/ دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، يوم الاربعاء، الرئاسات والقوى السياسية الى عقد اجتماع عاجل  للخروج بموقف "على مستوى الدولة" ازاء احداث ذي قار.

وقال مكتبه في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا إلى عقد اجتماع طارئ للرئاسات ورؤساء القوى السياسية، للخروج بموقفٍ على مستوى الدولة"، وفق تعبيره.

وأوضح البيان، أن الاجتماع يأتي "لمعالجة الأوضاع في محافظة ذي قار وإنصاف أهلها وفرض القانون".

والتهم حريق هائل، ليلة 12 تموز 2021، مستشفى الحسين الخاص بعلاج مرضى كورونا في محافظة ذي قار، ما أسفر عن مصرع العشرات من المرضى.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن حصيلة حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين لعزل مصابي كورونا في محافظة ذي قار بلغ 60 ضحية.

 

 

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