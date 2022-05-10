الحلبوسي يحقق بالاستيلاء على أراضٍ زراعية وتغيير جنسها في بغداد

شفق نيوز/ أوعز رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، إلى الجهات المعنية بإيقاف إجراءات وصفها بـ "التعسفية" طالت عدداً من المواطنين تم الاستيلاء على الأراضي المخصصة لهم في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للحبوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير "عقد اجتماعاً مع وزير الزراعة محمد كريم، وأمين بغداد علاء معن، ومحافظ بغداد محمد جابر العطا، حول قضية أراضي منطقة البكرية".

وتناول الاجتماع، بحسب البيان، "التحقيق في كيفية الاستيلاء على أراضي المواطنين المزارعين في البكرية، وتغيير جنس الأرض بطريقة غير قانونية وعدم استحصال الموافقات الأصولية".

وأكد الحلبوسي، على "إيقاف الإجراءات التعسفية بحق أهالي المنطقة ومحاسبة المقصرين، وتخصيص أراضٍ للمستفيدين قانوناً لا تتقاطع مع أراضي المواطنين وأملاكهم ودورهم ومزارعهم".

وفي حزيران من العام الماضي، اتهم النائب السابق محمد الكربولي، عبر تويتر، جهاز مكافحة الإرهاب بـ"تطويق منطقة البكرية (في بغداد)، لإثارة الهلع وتهجير سكانها من أجل الاستيلاء على 540 منزلاً، و توزيعها كقطع أراضي لمنتسبيه"، وأشار في تغريدته حينها إلى أن ذلك "عملا غير مسؤول"، مذيلاً تغريدته بوسم "#أوقفوا_إرهاب_الأهالي".

فيما أعرب جهاز مكافحة الإرهاب على لسان المتحدث باسمه صباح النعمان، عن أسفه إزاء ما أدلى به النائب الكربولي، وأكد أن الأرض التي تحدث عنها الكربولي "خالية ومن املاك أمانة بغداد حسب السند الصادر من قبل مديرية التسجيل العقاري الكرخ الثانية وتم استحصال الموافقات الرسمية والاصولية لتخصيصها الى شهداء وجرحى جهاز مكافحة الإرهاب وفق القرار 168 لعام 2014".

واضاف النعمان حينها أيضاً أن "جميع العقود الزراعية ملغاة وفق كتاب مديرية زراعة بغداد وتم رفع دعاوى قضائية من قبل المتجاوزين ضد امانة بغداد وتم ردها من قبل القضاء لصالح امانة بغداد واكتسبت الدرجة القطعية".