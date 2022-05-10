سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحلبوسي يحقق بالاستيلاء على أراضٍ زراعية وتغيير جنسها في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-05-10T16:50:19+0000
الحلبوسي يحقق بالاستيلاء على أراضٍ زراعية وتغيير جنسها في بغداد

شفق نيوز/ أوعز رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، إلى الجهات المعنية بإيقاف إجراءات وصفها بـ "التعسفية" طالت عدداً من المواطنين تم الاستيلاء على الأراضي المخصصة لهم في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للحبوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير "عقد اجتماعاً مع وزير الزراعة محمد كريم، وأمين بغداد علاء معن، ومحافظ بغداد محمد جابر العطا، حول قضية أراضي منطقة البكرية".

وتناول الاجتماع، بحسب البيان، "التحقيق في كيفية الاستيلاء على أراضي المواطنين المزارعين في البكرية، وتغيير جنس الأرض بطريقة غير قانونية وعدم استحصال الموافقات الأصولية".

وأكد الحلبوسي، على "إيقاف الإجراءات التعسفية بحق أهالي المنطقة ومحاسبة المقصرين، وتخصيص أراضٍ للمستفيدين قانوناً لا تتقاطع مع أراضي المواطنين وأملاكهم ودورهم ومزارعهم".

وفي حزيران من العام الماضي، اتهم النائب السابق محمد الكربولي، عبر تويتر، جهاز مكافحة الإرهاب بـ"تطويق منطقة البكرية (في بغداد)، لإثارة الهلع وتهجير سكانها من أجل الاستيلاء على 540 منزلاً، و توزيعها كقطع أراضي لمنتسبيه"، وأشار في تغريدته حينها إلى أن ذلك "عملا غير مسؤول"، مذيلاً تغريدته بوسم "#أوقفوا_إرهاب_الأهالي".

فيما أعرب جهاز مكافحة الإرهاب على لسان المتحدث باسمه صباح النعمان، عن أسفه إزاء ما أدلى به النائب الكربولي، وأكد أن الأرض التي تحدث عنها الكربولي "خالية ومن املاك أمانة بغداد حسب السند الصادر من قبل مديرية التسجيل العقاري الكرخ الثانية وتم استحصال الموافقات الرسمية والاصولية لتخصيصها الى شهداء وجرحى جهاز مكافحة الإرهاب وفق القرار 168 لعام 2014".

واضاف النعمان حينها أيضاً أن "جميع العقود الزراعية ملغاة وفق كتاب مديرية زراعة بغداد وتم رفع دعاوى قضائية من قبل المتجاوزين ضد امانة بغداد وتم ردها من قبل القضاء لصالح امانة بغداد واكتسبت الدرجة القطعية".

related

وفد كوردي إلى بغداد الأسبوع المقبل.. وهذا مصير استقطاع الرواتب

Date: 2021-05-19 12:19:10
وفد كوردي إلى بغداد الأسبوع المقبل.. وهذا مصير استقطاع الرواتب

بالتفاصيل.. القوى السياسية تتفق على دعم حكومة علاوي بعد اجتماع منزل الحلبوسي

Date: 2020-02-19 11:34:14
بالتفاصيل.. القوى السياسية تتفق على دعم حكومة علاوي بعد اجتماع منزل الحلبوسي

الحلبوسي وبلاسخارت يبحثان مستجدات عمل فريق التحقيق في جرائم داعش

Date: 2021-04-16 10:26:47
الحلبوسي وبلاسخارت يبحثان مستجدات عمل فريق التحقيق في جرائم داعش

الاتحاد الوطني يحدد أمراً يعرقل اتفاق بغداد مع اربيل رغم استجابة عالية من كوردستان

Date: 2020-12-18 08:32:56
الاتحاد الوطني يحدد أمراً يعرقل اتفاق بغداد مع اربيل رغم استجابة عالية من كوردستان

مجلس كركوك ينتخب المحافظ الجديد بجلسة في العاصمة بغداد

Date: 2019-07-29 12:46:50
مجلس كركوك ينتخب المحافظ الجديد بجلسة في العاصمة بغداد

الخنجر يرحب بالتحالف مع الحلبوسي: خطوة تاريخية

Date: 2022-01-05 17:46:30
الخنجر يرحب بالتحالف مع الحلبوسي: خطوة تاريخية

تنديد دولي واسع ازاء ليلة دامية عاشها المحتجون في بغداد

Date: 2019-12-07 15:40:34
تنديد دولي واسع ازاء ليلة دامية عاشها المحتجون في بغداد

الدائرة 17.. "مثلث موت" يُسيل لُعاب أولاد العم في الانتخابات العراقية

Date: 2021-10-03 15:01:23
الدائرة 17.. "مثلث موت" يُسيل لُعاب أولاد العم في الانتخابات العراقية