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الحلبوسي يحرك 13 شكوى جزائية بحق برلماني

Category: سیاسة

Date: 2020-11-14T08:07:27+0000
الحلبوسي يحرك 13 شكوى جزائية بحق برلماني

شفق نيوز/ افصحت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي يوم السبت عن تحريك 13 شكوى جزائية بحق النائب علي الصجري بتهمة القذف والتشهير بحق رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة في بيان اليوم انه "في إطار متابعتها للتصريحات المتعلقة بمجلس النواب، فقد تبين للدائرة الاعلامية في المجلس قيام النائب (علي عبد الله حمود الصجري) بنشر خطابات اتهامية تسقيطية عبر وسائل التواصل الاعلامي المختلفة يتهم فيها رئيس مجلس النواب باتهامات باطلة لا اساس لها من الصحة ولا دليل عليها"، موضحة ان "ذلك يشكل جريمة قذف وسب وتشهير واهانة لرئيس السلطة التشريعية".

واضاف البيان ان "الدائرة القانونية في مجلس النواب تولت تحريك 13 شكوى جزائية بحق المومأ اليه حتى الان بعد ان عجز عن اثبات اتهاماته المأزومة وافتراءاته المجرد عن اي دليل او بينة".

واتهم الصجري في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الحلبوسي بتشكيل فرق اغتيالات، وان الاخير يريد "ارجاع العراق الى الاحتراب الطائفي".

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