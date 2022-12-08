الحلبوسي يحذر من تعمق مشكلة القصف التركي- الإيراني: أزمة المياه سببها تواجد حزب العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ حذر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الخميس، من تعمق مشكلة القصف التركي- الإيراني على الاراضي العراقية، مشيراً الى ان أزمة المياه سببها تواجد حزب العمال الكوردستاني.

وقال الحلبوسي في مقابلة مع قناة "الرشيد" العراقية، وتابعتها وكالة شفق نيوز، "اذا لم نحصل على حل لملف القصف التركي الايراني على العراق فستتعمق المشكلة"، موضحاً ان "الحلول السياسية ضرورية جدا لمعالجة المشاكل مع الدول ووقف الاعتداءات".

وتابع، "لم اتعامل مع اي دولة الا بهويتي العراقية وموقعي السيادي". واشار الى ان "أزمة المياه في العراق سببها تواجد حزب العمال الكوردستاني".

ويتعرض إقليم كوردستان العراق الى قصف مستمر من قبل الطائرات والمدفعية الايرانية والتركية، بذريعة مكافحة "مقار المعارضة" الايرانية والتركية.