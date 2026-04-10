الحلبوسي يحثُّ النواب على حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويتوعد المتغيِّبين

شفق نيوز- بغداد

دعا رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، يوم الجمعة، الكتل السياسية إلى حضور جلسة الغد، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الحلبوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ندعو القيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب إلى الحضور في جلسة يوم غدٍ السبت، المخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية، والمضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، في ظلِّ ما يمرُّ به البلد من ظروف أمنية واقتصادية تتطلَّب من الجميع تحمُّل مسؤوليَّاتهم الوطنية".

وأكد أنه "سيتم نشر أسماء السادة النواب المتغيِّبين، وكذلك الكتل السياسية التي تحول دون حضور نوَّابها، وذلك لإطلاع الرأي العام عليها".

ونشر مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، جدول أعمال الجلسة رقم 17 المقرر عقدها السبت المقبل 11 نيسان/ أبريل الجاري.

وتضمن الجدول الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فقرة واحدة تتعلق بـ"انتخاب رئيس الجمهورية"، منوهاً إلى أن الجلسة ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتأتي جلسة انتخاب الرئيس العراقي في وقت يعتزم فيه الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، حسم المنصب سواء حصل اتفاق بين القوى الكوردستانية التي بات هذا المنصب من حصتها أم لم يحصل.

وتحاول الأطراف السياسية العراقية التخفيف من حدة الضغط الداخلي الذي تتعرض له خاصة بعد مرور أشهر عدة على إجراء الانتخابات التشريعية في أواخر العام 2025، وإخفاقها في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.