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الحلبوسي يتهم "إرادات غير منضبطة"بكسر هيبة الدولة: لن نقبل تهديد الآخرين

Category: سیاسة

Date: 2022-02-18T17:33:48+0000
الحلبوسي يتهم "إرادات غير منضبطة"بكسر هيبة الدولة: لن نقبل تهديد الآخرين

شفق نيوز/ اتهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الجمعة، ما وصفها بـ"إرادات غير منضبطة" بمحاولة كسر هيبة الدولة.

وقال الحلبوسي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "منذ البداية اخترنا السياسة بديلاً عن السلاح الذي كان يرفع بوجهنا في مناطقنا، ليقيننا أن العنف لا يبني الدول، بل تبنى بالحرية والعدالة والمساواة وفق دستور حاکم وقوة القانون".

وأضاف، "اليوم تظهر إرادات غير منضبطة تحاول كسر هيبة الدولة بهدم أركانها وتهديد مكونات الشعب، فلم نخش سلاح الأولين ولن نقبل تهديد الآخرين، ولم ولن نغير نهجنا المصر على بناء الدولة بعيدا عن العنف. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعدم السكوت على من يهدد الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية.

وقال الصدر في تغريدة غاضبة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ابتدأها بـ"بيت شعري شعبي"، "موش أنا بالموت أتهدد.. شيخوفه الي يقلد محمد".

وأضاف، "مرة أخرى تتصاعد أصوات الوحوش الكاسرة التي لا تعي غير التهديد.. مرة أخرى يهددون الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية التي هي (لا شرقية ولا غربية) بل يكاد نورها يضيء من جنبات العراق ومن شمسه وفيئه ونخله وترابه.. فحب الوطن من الإيمان".

وتابع الصدر، "من هنا أقول: كفاكم تهديد ووعيد؛ فنحن لن نعيد البلد بيد الفاسدين ولن نبيع الوطن لمن خلف الحدود، فأغلب الشعب مع حكومة أغلبية وطنية وسوف لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح للإرهاب والفساد أن يتحكم بنا فتاريخنا زاخر بالقوة والصبر والثبات".

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