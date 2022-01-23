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الحلبوسي يتحدث عن "تهويل" بالعراق: داعش لن يعود

Category: سیاسة

Date: 2022-01-23T07:36:54+0000
الحلبوسي يتحدث عن "تهويل" بالعراق: داعش لن يعود

شفق نيوز/ اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الأحد، ما يتم تداوله من أحاديث حول إمكانية عودة تنظيم داعش بمهاجمة مدن عراقية بأن الهدف منه "إحداث إضطرابات وبث الشائعات"، وقال إن هذا التنظيم المتشدد "لن يعود" إلى البلاد.

ويأتي تصريح الحلبوسي على خلفية مهاجمة داعش لسجن في مدينة الحسكة السورية، وتحريره العشرات من أنصاره بعد مواجهات دامية مع القوات الكوردية.

وقال رئيس البرلمان العراقي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، إن "سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بواسطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد، فقد كانت أحداث ٢٠١٤ درساً بليغاً استوعبه العراقيون جيدا".

وأردف بالقول إن "داعش لن يعود، وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله، فلا مكان ولا مأوى لهم في عراقٍ سيد آمن مقتدر مزدهر".

يشار الى ان تنظيم داعش كان قد فرض سيطرته على مناطق تُقدر بثلثي مساحة العراق في اواسط عام 2014 لتشن بعدها القوات العراقية مدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية حملة عسكرية استمرت لمدة 3 سنوات لطرد التنظيم المتشدد من تلك المناطق.

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