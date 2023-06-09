الحلبوسي يبلغ الكتل البرلمانية بضرورة تسوية خلافات الموازنة وإلا لن يتم عقد جلسة اليوم

شفق نيوز/ ذكرت مصادر مطلعة، يوم الجمعة، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أبلغ الكتل النيابية بضرورة تسوية الخلافات القائمة على مشروع قانون الموازنة المالية للبلاد وفي حال إذا لم يُصار إلى ذلك فإنه لن يتم عقد جلسة للبرلمان.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، ان الحلبوسي أبلغ رؤساء وممثلي الكتل السياسية بتجاوز الخلافات، وحل المسائل العالقة والاتفاق على تعديل المواد المختلف عليها.

أضافت أنه إذا لم يتم حل الخلافات فان الجلسة لن تُعقد مساء اليوم وأنها ستؤجل الى يوم آخر.

وعقد الإطار التنسيقي اجتماعا في مجلس النواب بحضور رئيس المجلس محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، و وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس كتلة الحزب الديمقراطي فيان صبري، ورئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني هريم كمال آغا، ووزير العدل خالد شواني، وشاخوان عبدالله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لمناقشة بعض الخلافات على مواد مشروع قانون الموازنة خاصة بما يتعلق بحصة إقليم كوردستان.

ووفقا لمراسلنا فإن، الاجتماع انعقد في مكتب كتلة "بدر" البرلمانية داخل مجلس النواب، ويناقش الخلاف الحالي على المادتين 13 و14 المتعلقة باقليم كوردستان في قانون الموازنة.

وقال عضو مجلس النواب عن كتلة "بدر" كريم عليوي لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع يناقش النقاط المختلف عليها على بعض مواد قانون الموازنة من اجل حل النقاط الخلافية قبل انعقاد جلسة استكمال التصويت على قانون الموازنة.

هذا وعقد محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، اجتماعا "مهما" مع عددٍ من رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس وعدد من اعضاء اللجنة المالية النيابية ، ضمن اطار المساعي الرامية للوصول إلى توافق بين جميع الأطراف السياسية فيما يخص قانون الموازنة .

واكد المندلاوي في بيان اليوم، عزم السلطة التشريعية في استكمال التصويت على مواد الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث اليوم ، وبما يلبي حقوق وتطلعات أبناء الشعب العراقي.

و صوّت مجلس النواب العراقي، في وقت متقدم من الجمعة، على 6 مواد من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية، فيما تم رفع الجلسة بعد تأجيل عدد من المواد لإقرارها فيما بعد.