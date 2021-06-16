الحلبوسي يبرئ ساحته من "تعطيل" استجواب وزير المالية ومحافظ البنك

شفق نيوز/ رفض المتحدث باسم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، إتهامات وجهت إلى هيئة رئاسة المجلس بتعطيل الجلسات لمنع استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وقال المتحدث حامد شاكر لوكالة شفق نيوز، "لا يوجد أي تعطيل لجلسات مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "المجلس سيستأنف جلساته الاعتيادية في الايام المقبلة".

وأضاف، "نرفض إتهام هيئة رئاسة البرلمان ورئيسها محمد الحلبوسي بتعطيل الجلسات لمنع استجواب الوزراء من ضمنهم وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب".

وأشار شاكر إلى إن "الاستجوابات قائمة وستأخذ مسارها الطبيعي بعد استئناف الجلسات في الفترة المقبلة".

وطالبت عدد من الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، ولمرات عدة باستجواب وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك مصطفى غالب، وإقالته من منصبه بسبب سياسته التي وصفها البعض منهم بـ"الفاشلة".

وأخفق مجلس النواب العراقي بعقد جلسة في عقد جلسة استجواب وزير المالية علي علاوي في نهاية شهر آيار الماضي.

وفشل البرلمان ايضاً في عقد جلسته في مطلع العام الحالي لإستجواب محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف.

ووجهت بعض الكتل والنواب اتهامات الى رئاسة المجلس بتعطيل عقد جلسات الاستجواب تلك.