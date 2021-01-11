الحلبوسي يبحث مع وفد الديمقراطي الكوردستاني الموازنة والانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة روز نوري شاويس.

وناقش اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والعلاقة بين المركز والإقليم، والانتخابات المبكرة، بحسب بيان لمكتب الحلبوسي.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وضرورة حل المشاكل العالقة، والتأكيد على العدالة في توزيع الإيرادات على كلِّ أبناء الشعب العراقي، وأن يكون الدستور حاكماً للجميع.

كما جرى بحث تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة، أهمية تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا خلال الفترة المقبلة.